В Чечне заметили федеральные войска

Новая газета / YouTube

Жители Надтеречного района Чеченской Республики заметили в регионе федеральные войска. Скопление военных машин, в частности «Уралов», и палаточные городки заметили в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Об этом стало известно «Новой газете».

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По информации источников газеты, в силовых структурах района не знали о появлении военных и «неуверенно предположили, что это учения». При этом, пишет «Новая газета», все учения оформляются межведомственным приказом, поэтому местные подразделения знают о датах, дислокации и задачах. Кроме того, уточняется, что все учения обычно проходят на полигонах Надтеречного района.

17 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Находиться на улице было разрешено только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также имеющим спецпропуск. Еще ранее на территории Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.

По состоянию на 21 апреля в Чечне зафиксировано 303 случая заражения коронавирусом, умерло 5 человек, выздоровели 19. Общее число случаев заражения в России превысило 52 тысячи.

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