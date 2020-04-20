Кадыров в спецкостюме как у Путина пообщался с зараженными коронавирусом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил больницу в Грозном, где проходят лечение 76 зараженных коронавирусом человек. На фотографиях, опубликованных пресс-службой областного правительства, можно увидеть, что Кадыров одет в желтый спецкостюм, аналогичный тому, в который был облачен президент России Владимир Путин в ходе посещения больницы в Коммунарке 24 марта.

«Во время своего визита в больницу Р. Кадыров также пообщался с больными, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. По словам больных, врачи демонстрируют к ним внимательное и бережное отношение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Кадырова сопровождали глава чеченского парламента Магомед Даудов и министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. На них были белые спецкостюмы.

Стоимость защитного костюма от коронавируса, который Путин надел перед визитом в больницу для зараженных в московской Коммунарке, составляет 2727 рублей.

По состоянию на 20 апреля в Чечне насчитывается 264 случая заражения коронавирусом, за сутки было зафиксировано 45 новых случаев.

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