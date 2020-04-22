В городе Шадринске (Курганская область) найден с огнестрельным ранением заместитель начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

По его словам, высокопоставленный сотрудник МВД покончил с собой во время инспекции подразделения. Туда приехал с визитом начальник управления МВД (УМВД) по Курганской области Дмитрий Свинов, планировавший представить коллективу нового начальника межмуниципального отдела «Шадринский» Дмитрия Игошина. Приказ должен был озвучить замначальника отдела по работе с личным составом, поэтому его стали искать и нашли в тире райотдела.

По факту гибели полицейского проводится служебная проверка, в ходе которой будут выясняться причины его поступка, сообщила изданию руководитель пресс-службы УМВД Елена Радаева.

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