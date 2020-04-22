Бывший чемпион UFC сразился с быком и завалил его голыми руками

Life can be tough, sometimes you gotta grab the bull by the horns. In need of that Montana energy Фото опубликовано @lukerockhold

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Люк Рокхолд сразился с быком и завалил его голыми руками. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На ролике видно, как Рокхолд, участвующий в родео, пытается провести быку удушающий прием. Животное сопротивляется, однако в итоге падает на землю. «Жизнь может быть тяжелой, иногда нужно схватить быка за рога», — подписал публикацию спортсмен.

За карьеру 35-летний Рокхолд провел 21 бой, одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В UFC американец дебютировал в 2013 году, а чемпионом организации в среднем весе стал в 2015-м, когда победил соотечественника Криса Вайдмана. Последний раз он выходил в октагон в июле 2019-го на турнире UFC 239 и проиграл поляку Яну Блаховичу.

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