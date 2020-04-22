Бывший босс команды Ferrari стал водителем скорой помощи в Италии

Бывший руководитель команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Об этом сообщает Euro Weekly News со ссылкой на журналиста Лео Туррини.

По информации источника, Арривабене, возглавлявший Ferrari с 2014 по 2019 год, никому не говорил о своей инициативе. Тем не менее бывший босс гоночной команды работает в скорой помощи почти с самого начала пандемии коронавируса.

Уточняется, что Арривабене присоединился к директору компании Pirelli Марио Изоле, который стал волонтером-медиком и тоже работает в скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в команде Red Bull, выступающей в «Формуле-1», собирались организовать тренировочный лагерь для всех пилотов программы, время пребывания в котором стало бы идеальным моментом для заражения гонщиков коронавирусом. В концерн Red Bull входят несколько команд, в том числе Alpha Tauri, за которую выступает россиянин Даниил Квят.

Старт «Формулы-1» отложили из-за заражения члена команды McLaren коронавирусом. Решение было принято Международной автомобильной федерацией, остальные девять команд с ним согласились.

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