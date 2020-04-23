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Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия

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Фото: Ismail Zetouni / Reuters

Министр внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил российскую частную военную компанию (ЧВК) Вагнер, которая, предположительно, воюет за фельдмаршала Халифу Хафтара, в применении химического оружия. Об этом сообщает Anadolu.

«Ополченцы, связанные с Вагнером, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», — сказал Башага. Он отметил, что ПНС Ливии ведет интенсивное сотрудничество с Турцией, Ливией и Великобританией по вопросам безопасности.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В феврале Эрдоган обвинил российское военное руководство, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в ведении войны в Ливии с привлечением наемников. МИД России отреагировал на это высказывание, отметив, что оно не соответствует действительности. Эрдоган также рассказал о некой фотографии, на которой запечатлены Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

В январе Турция усилила поддержку армии ПНС Ливии, противостоящей силам фельдмаршала Хафтара, которые ведут наступление на Триполи. В страну были направлены дополнительные военные советники и вооружение. Анкара таким образом добивается заключения перемирия, переговоры о котором продолжаются на различных международных площадках, однако еще в январе иностранные государства, в том числе Турция и Россия, по итогам конференции по Ливии в Берлине пообещали не вмешиваться в конфликт.

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