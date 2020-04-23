Режиссер «Дау» прогулялся с Собчак по Москве и был обвинен в домогательствах

Ксения Собчак / YouTube

Режиссер проекта «Дау» Илья Хржановский дал опубликованное на YouTube интервью блогерше и политику Ксении Собчак в пустом баре «Жан-Жак» во время пандемии коронавируса, после чего пошел гулять по Москве, где прохожая обвинила его в домогательствах к актрисам.

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Кинематографист с телеведущей зашли на кухню и собрали остатки еды, а также выпили виски, после чего вышли на опустевшие улицы столицы. Во время прогулки по городу к Хржановскому подошла женщина, которая обвинила его в доведении ее дочери до депрессии из-за «его извращенных сексуальных фантазий». «Не надо больше девочек совращать, я вас очень прошу, как мать вас прошу, не делайте больше этого», — со слезами на глазах заявила женщина.

После этого Собчак сообщила режиссеру, что это был розыгрыш, а случайная прохожая — артистка из театра. «Мы ее наняли за небольшую сумму денег», — сказала она.

22 апреля сообщалось, что украинская прокуратура возбудила уголовные дела по фактам возможных пыток детей во время съемок фильма «Дау», которые проходили в Харькове в 2008-2011 годах.

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