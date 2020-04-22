На Украине открыли уголовные дела из-за детских пыток в запрещенном фильме «Дау»

Украинская прокуратура возбудила уголовные дела по фактам возможных пыток детей во время съемок запрещенного в России фильма «Дау», которые проходили в Харькове в 2008-2011 годах. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Правоохранители расследуют возможные нарушения прав детей, вероятно, воспитанников детского дома. «По результатам анализа данных из сети интернет, выявлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей и интересов государства в сфере охраны детства», — сообщил Чубенко.

Дела заведены по статьям о пытках по предварительному сговору и об изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. По данным ведомства, несовершеннолетним во время съемок могли быть причинены физическая боль и моральные страдания.

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Харьковская областная прокуратура заинтересовалась «Дау» после того, как в полицию обратился уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

В ноябре 2019 года стало известно, что Министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине «Дау». Отказ был связан с тем, что в работе, посвященной советскому физику и лауреату Нобелевской премии Льву Ландау, обнаружили материалы, пропагандирующие порнографию. Фильм «Дау. Наташа», который стал одной из частей проекта, содержит сцену изнасилования в отделе КГБ.

Позднее режиссер фильма Илья Хржановский обратился к занимавшему тогда пост министра культуры России Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям его картины. Он напомнил, что над «Дау» работали известные культурные деятели, в числе которых дирижер Теодор Курентзис, лауреат Нобелевской премии физик Дэвид Гросс и художница Марина Абрамович. Режиссер пояснил, что вряд ли такие персоны согласились бы заниматься озвучиванием порнофильмов.

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