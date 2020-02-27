Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель, запрещенный к показу в России из-за найденной в нем порнопропаганды, возмутил немцев. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку. При этом в ленте присутствуют другие скандальные сцены, в связи с чем в берлинской газете Tagesspiegel задались вопросом, какое отношение эти провокационные эпизоды имеют к попыткам изобразить тоталитарный режим, о которых ранее заявлял режиссер

В другом издании, газете Tageszeitung, вышло две статьи о проекте. В них говорилось, что участникам съемочной команды приходилось работать в бесчеловечных условиях. Кроме того, приводился рассказ участницы проекта, которая утверждала, что Хржановский пытался манипулировать коллегами, а однажды пригласил ее в бар и начал расспрашивать о сексуальных предпочтениях. Сам кинематографист отверг эти обвинения, объяснив, что все задействованные в проекте люди шли на эту работу сознательно.

Корреспондент информационного агентства DPA также остался недоволен фильмом, назвав его издевательством над настоящими жертвами сталинизма. Он задался вопросом, зачем в ленте демонстрируют болтовню, пьянство, крики и жестокость.

В ноябре 2019 года стало известно, что Министерство культуры России решило не выдавать прокатное удостоверение многосерийной картине «Дау». После этого создатели картины решили судиться с Минкультом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!