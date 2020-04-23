Тактаров заговорил об отношении к кавказцам и захотел встречи с Нурмагомедовым

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров признался, что хочет встретиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит «Чемпионат.com»

«С Кавказом у меня ничего, вопрос решим. Я думаю, что съезжу. Там есть единственный человек, который мне по-настоящему нравится, — муфтий в Дагестане», — заявил Тактаров. Он посчитал необходимым пообщаться с ним в ближайшее время.

Также актер добавил, что собирается встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане. «Если я буду в его углу, у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Конором [Макгрегором] выступать. Я знаю, что делать. Деньги я не возьму, славы тоже не надо», — подытожил он.

21 апреля российский боец Александр Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова, и назвал его «проституткой и гондоном» за критику кавказского народа. Нурмагомедов поддержал слова Емельяненко, поставив лайк на его пост. Многие пользователи продолжили травлю актера в соцсетях.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, победив американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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