Нурмагомедов одобрил травлю Тактарова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов лайкнул пост соотечественника Александра Емельяненко, который оскорбил актера Олега Тактарова. Запись доступна в Instagram-аккаунте Емельяненко.

31-летний Нурмагомедов одобрил высказывание тяжеловеса, а в комментариях к посту многие пользователи продолжили травлю Тактарова. Конфликт между актером и бойцом в социальных сетях начался после слов киноактера о «ваххабите» Нурмагомедове. В своем прямом эфире в Instagram уже после высказывания Тактаров подчеркнул, что по сети разошелся вырванный из контекста вариант, и призвал всех критиков ознакомиться с оригиналом.

Накануне, 21 апреля Емельяненко назвал ветерана MMA «проституткой», посчитав его выпад в сторону Нурмагомедова критикой кавказского народа. Он припомнил бывшем бойцу его визит в Дагестан, где к нему отнеслись с уважением. В ответ Тактаров признался, что для него тяжеловес «похоронен».

Тактаров не раз высказывался о Нурмагомедове и его отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове. В частности, экс-боец критиковал их за обесценивание его достижения — победы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Нурмагомедовы отказались считать Тактарова первым российским чемпионом промоушена, так как боец выигрывал турнир еще до формирования весовых категорий и введения титулов.

Тактаров одержал победу на UFC 6. Россиянин провел три поединка за вечер, а в финале сломил сопротивление американца Тэнка Эббота. Нурмагомедов — действующий чемпион промоушена в легком весе.

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