Емельяненко обесценил достижения «с удовольствием жившего в США» Тактарова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обесценил достижения бывшего бойца ММА Олега Тактарова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Емельяненко, успех Тактарова в октагоне не сыграл роли в развитии ММА в России. «Это сейчас он рассказывает, что сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах», — заявил боец. Он добавил, что Тактарова воспринимают как «человека-маразматика, который в свое время сбежал в Америку».

Емельяненко подчеркнул, что после того как Тактаров добился победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), число занимающихся ММА в стране не увеличилось. «Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, нет абсолютно никакого», — заключил он.

21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику народов Кавказа. Тактаров ответил на это постом в Instagram. «Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах…» — написал он и прикрепил к публикации отрывок из фильма «Рэмбо: Первая кровь».

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!