Тактаров «похоронил» оскорбившего его за критику кавказского народа Емельяненко

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram отреагировал на жесткие оскорбления от бойца MMA Александра Емельяненко.

«Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», — написал Тактаров и прикрепил к посту отрывок из фильма «Рэмбо: Первая кровь».

Ранее 21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Он назвал бывшего бойца «проституткой и гондоном».

Тактаров известен по выступлениям в UFC. Он становился победителем шестого турнира организации, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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