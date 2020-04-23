В Петербурге подали иск об отмене ограничений из-за коронавируса

Более 20 жителей Санкт-Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторых ограничений, введенных из-за распространения в России нового коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию иска.

Заявители оспаривают постановление городского правительства от 13 марта, в котором, по их мнению, есть правовая неопределенность.

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«Этим иском мы хотим привлечь внимание не граждан, а правительства, чтобы стимулировать введение в стране или отдельных регионах специального режима — ЧП или ЧС, при котором будут легализованы не только запреты для граждан, но и компенсации ущерба, — объяснил адвокат Иван Павлов.

Заявители просят признать недействительным запрет на участие в спортивных, культурных и иных публичных массовых мероприятиях, а также на посещение музеев, театров, ресторанов, парков и скверов, спортивных и детских площадок.

Кроме того, суду предстоит проверить легитимность закрытия религиозных организаций и кладбищ.

Как отмечает один из авторов иска, юрист Максим Оленичев, вышеуказанные ограничения могли быть законно введены только после объявления режимов чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

«Но правительство этого не делает, поскольку в этих случаях государство будет вынуждено принять на себя обязательства по возмещению убытков», — сказал он.

Заявление рассматривает Санкт-Петербургский городской суд. Ответчиком заявлено правительство города, в качестве заинтересованного лица выступает городская прокуратура.

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