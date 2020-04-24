Российский адвокат разбился насмерть на лестнице в своей конторе

Российский адвокат Тимофей Мусатов погиб в Москве в результате несчастного случая. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Юрист находился в адвокатской конторе. «Спускаясь, оступился на лестнице, ударился головой, предварительная причина смерти — перелом основания черепа. Были свидетели, криминальная версия исключена», — сказал собеседник издания. Адвокату было 49 лет.

Мусатов занимался защитой Александра Винника, которого в США обвиняют в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Адвокат в последнее время готовился к слушанию по апелляции на решение суда по экстрадиции Винника. 24 января сообщалось, что его выдали Франции.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать его США, но это решение было обжаловано. 13 октября Верховный суд страны оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Весной 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

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