В ЕС предложили выделить 10 процентов ВВП на спасение экономики

Президент Франции Эммануил Макрон заявил, что европейским ответом на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, должны стать не только кредиты, но также и другие денежные переводы наиболее пострадавшим регионам, передает Reuters.

Глава государства после онлайн-встречи лидеров стран ЕС сказал, что пакет помощи для восстановления экономик стран, которые понесли наибольшие потери, должен составить от пяти до десяти процентов совокупного ВВП членов ЕС.

Материалы по теме «Это напоминает фильм ужасов» На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса

Макрон также заявил, что разногласия по поводу размера выделяемой помощи между европейскими государствами все еще сохраняются и у европейского проекта не будет будущего, если они не смогут справиться с этим «исключительным потрясением». Однако еще более ожесточенные дискуссии вызывает вопрос формы, в которой будет оказываться поддержка. Члены ЕС не могут выбрать между грантами и кредитами.

Французский лидер считает, что оказание поддержки в форме кредитов будет контрпродуктивно, так как лишь увеличит совокупный долг наиболее пострадавших государств. «Это не решит глубинных проблем», — добавил он.

На данный момент в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего около 187 тысяч человек скончались в результате пандемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!