Провал Су-57 объяснили через МиГ-1.44

Провалы российского перспективного истребителя Су-57 объясняются сворачиванием работ по опытно-экспериментальному прототипу советского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель»), пишет The National Interest.

В американском журнале уверены, что если бы не решение о прекращении работ по МиГ-1.44, принятое из-за недостатка финансирования, то Россия в настоящее время обладала бы действующим истребителем пятого поколения, а не несколькими опытными образцами Су-57.

Издание отмечает, что недостатки МиГ-1.44 МФИ можно было бы устранить в разумные сроки, а в качестве аргумента верности своих выводов приводит первый китайский серийный истребитель пятого поколения J-20, созданный частично на основе советского самолета.

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В августе 2019 года летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа МиГ-1.44 МФИ был замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году Воздушно-космические силы России должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

Первый полет МиГ-1.44 МФИ совершил в в феврале 2000 года. Истребитель оснащался парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, которые должны были обеспечить самолету предельную скорость 3 210 километров в час. Полностью «МиГ» собрал только один такой самолет.

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