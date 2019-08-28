Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»

Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019). Соответствующая фотография опубликована в Twitter пользователем @MuxelAero.

На снимке можно заметить, что пара реактивных сопел самолета закрыта, а подходу к ним мешает металлическое заграждение. «Какая самая секретная часть МиГ-1.44?» — задается вопросом автор твита.

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Ранее в исторической части МАКС-2019 был замечен летный экземпляр экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут», разместившийся рядом с Ту-155 — вариантом Ту-154, предназначенным для отработки двигателей с использованием криогенного топлива.

Первый полет МиГ-1.44 МФИ совершил в в феврале 2000 года. Истребитель оснащался парой турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, которые должны были обеспечить самолету предельную скорость 3 210 километров в час. Полностью «МиГ» собрал только один такой самолет. Серийное производство машин не было развернуто по финансовым соображениям. Впоследствии создание истребителя пятого поколения было поручено «Сухому».

МАКС-2019 проходит в Жуковском (Московская область) с 27 августа по 1 сентября.

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