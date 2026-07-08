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10:04, 8 июля 2026Мир

В США выступили с заявлением об отношениях с Россией

American Conservative: США должны стремиться к налаживанию отношений с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

США должны стремиться к налаживанию двусторонних отношений с Россией и продолжать прилагать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский эксперт по международным отношениям Люк Никастро в своей статье для The American Conservative.

«Когда речь идет о России, цель США должна заключаться в предотвращении конфликта, а не в его провоцировании. Наш главный интерес, как было изложено в прошлогодней Стратегии национальной безопасности, состоит в прекращении конфликта на Украине и восстановлении "стратегической стабильности"», — отмечает он.

Никастро также указал, что военное присутствие США в Европе стало камнем преткновения в российско-американских отношениях, поскольку оно вызывает опасения со стороны Москвы.

27 мая стало известно, что США приняли решение значительно сократить численность военного контингента, предназначенного для развертывания в Европе в рамках обязательств перед НАТО. По данным СМИ, американские войска перебрасываются в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая.

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