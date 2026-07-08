В США выступили с заявлением об отношениях с Россией

American Conservative: США должны стремиться к налаживанию отношений с Россией

США должны стремиться к налаживанию двусторонних отношений с Россией и продолжать прилагать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский эксперт по международным отношениям Люк Никастро в своей статье для The American Conservative.

«Когда речь идет о России, цель США должна заключаться в предотвращении конфликта, а не в его провоцировании. Наш главный интерес, как было изложено в прошлогодней Стратегии национальной безопасности, состоит в прекращении конфликта на Украине и восстановлении "стратегической стабильности"», — отмечает он.

Никастро также указал, что военное присутствие США в Европе стало камнем преткновения в российско-американских отношениях, поскольку оно вызывает опасения со стороны Москвы.

27 мая стало известно, что США приняли решение значительно сократить численность военного контингента, предназначенного для развертывания в Европе в рамках обязательств перед НАТО. По данным СМИ, американские войска перебрасываются в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая.

