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Силовые структуры
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10:06, 8 июля 2026Силовые структуры

Кровавая бойня со стрельбой на улице российского города попала на видео

В Братске задержаны устроившие драку со стрельбой на улице Подбельского два брата
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Братске полицейские задержали двух братьев — участников кровавой бойни со стрельбой у кафе на улице Подбельского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На видео показано, как одна компания мужчин дерется с другой.

Задержанные — братья 23 и 30 лет. По их словам, они начали драку, потому что потерпевший оскорбил девушек, с которыми они познакомились в кафе.

По данным правоохранителей, все произошло из-за словесной ссоры. Во время потасовки один из участников применил сигнальный пистолет в направлении оппонента, а потом ударил девушку, которая была с тем мужчиной, и после скрылся вместе с братом.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой, троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь

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