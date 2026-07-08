В НАТО раскрыли место Украины в приоритетах альянса

Кристерссон: Продолжение поддержки Украины является одним из главных приоритетов НАТО

Продолжение поддержки Украины является одной из главных тем в повестке лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает The New York Times.

«Продолжение сильной поддержки Украины является нашим главным приоритетом по очевидным причинам. Они способны продолжать борьбу благодаря поддержке западных стран, и эта поддержка должна сохраняться», — сказал политик.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Анкаре с 7 по 8 июля. В нем принимают участие представители 32 государств — членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить поддержку Украины для того, чтобы «гарантировать ее победу» в конфликте с Россией.

