Россия впервые показала Су-57э

Россия на открытой статической стоянке Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) впервые представила экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57э, сообщает «Звезда».

Телеканал отмечает, что специально для самолета построили круговой стенд с ковровыми дорожками вокруг, а к кабине летательного аппарата ведет отдельный трап.

Также на МАКС-2019, как пишет «Российская газета», была показана экспортная версия истребителя МиГ-35, особенностью которого стали измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.

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Ранее в августе китайская государственная газета «Хуаньцю шибао» написала, что Пекин может рассмотреть покупку Су-57 у Москвы после того, как сравнит его возможности с самолетами собственного производства.

В том же месяце на тренировочных полетах в Жуковском, предшествующих выступлению на МАКС-2019, истребитель Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы. Тогда же самолет исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор».

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов сообщил, что документы на Су-57э почти готовы.

МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

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