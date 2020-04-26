Число умерших россиян с коронавирусом достигло 747. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
За последние сутки зарегистрировали 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 517 человек. Таким образом общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.
Ранее, 25 апреля, за сутки было зарегистрировано 66 летальных исходов.
По всему миру на утро 26 апреля число зараженных коронавирусом достигло 2 790 986. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 74,9 тысячи человек. С начала пандемии число умерших превысило отметку в 200 тысяч человек, достигнув 200 698. Еще 810 327 пациентов выздоровели.
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