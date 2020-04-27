Подразделения ВДВ впервые в истории десантировались в Арктике

Служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые в истории выполнили десантирование в экстремальных условиях Арктики с высоты нижней границы стратосферы, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и впервые с высоты десять тысяч метров в Арктических широтах», — говорится в публикации.

В ходе мероприятия опробованы новые парашютные системы, навигационное и кислородное оборудование, специальное снаряжение и обмундирование для полярных условий. Полет выполнялся над безориентирной местностью, при отсутствии наземных средств навигации, в условиях неустойчивой погоды и ветрового режима. В конце летный состав самолетов Ил-76 совершил посадку на самом северном российском аэродроме на острове Земля Франца Иосифа.

«По итогам выполнения высотного десантирования летный состав в очередной раз доказал, что полностью готов к выполнению всех поставленных задач по предназначению, а авиационная техника, стоящая на вооружении, доказала свои высокие качества», — цитирует служба слова командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В сообщении отмечается, что до недавнего времени выполнение подобной задачи было малоисследовано. Экипажи самолетов прошли предварительные тренировки для анализа поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники, силовых установок.

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