Слуцкий раскрыл секрет успеха Тутберидзе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высоко оценил работу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, секрет успеха его коллеги кроется в таланте и трудолюбии. Он также отметил огромные объемы тренировочной работы, хорошую команда с узкопрофильными специалистами, неприкасаемый авторитет Тутберидзе и полную управляемость подопечными.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе и третье места заняли 16-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова соответственно. Под руководством тренера занимается и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры.

Слуцкий трижды приводил московский ЦСКА к победе в чемпионате России, завоевал вместе с командой два Кубка два Суперкубка страны.

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