Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми

Олимпийская чемпионка 1972 года по фигурному катанию Беатрис Шуба раскритиковала систему подготовки российского специалиста Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам австрийки, ее поражают смелые и талантливые воспитанницы россиянки, но при этом в их программах упор делается лишь на прыжки. Кроме того, Шубу расстраивает скоротечность карьер девушек.

«Я их называю одноразовыми чемпионками, как бы обидно это ни звучало. Они выступают на серьезном уровне один-два года, а потом исчезают», — добавила Шуба.

Методы работы Тутберидзе не первый раз подвергаются критике. В марте этого года финская фигуристка Киира Корпи сравнила школу Тутберидзе с фабрикой и назвала ее признаком бесчеловечной культуры.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе и третье места заняли 16-летняя Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова соответственно. Под руководством тренера занимается и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры.

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