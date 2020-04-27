Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом

Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой, передает Tut.by.

Он отметил, что Белоруссия осознанно пойдет на увеличение лимита внешнего госдолга. «У нас сейчас в принципе приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза», — сказал Крутой, уточнив, что это может быть еще одной антикризисной мерой.

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Белорусские власти при этом уже начали переговоры о привлечении внешних займов. «Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это порядка 900 миллионов долларов, Всемирный банк — это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк — это тоже примерно 300 миллионов долларов. (...) Это будут очень хорошие цифры», — назвал первый вице-премьер Белоруссии размер желаемой помощи.

Средства планируется потратить на поддержку экономики и социальной сферы.

24 апреля в Белоруссию прибыл гуманитарный конвой из Польши с антисептическими жидкостями, средствами защиты и препаратами для борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что вопрос о предоставлении помощи Белоруссии в связи с пандемией рассматривался в Совете ЕС. «Общая сумма этой поддержки пока не была окончательно установлена, но я могу сказать, что она будет на уровне 60 миллионов евро», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек, 72 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло почти трех миллионов человек; 207 тысяч скончались, 881 тысяча излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!