Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России

Только треть предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) России может получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

По подсчетам авторов, около 1,74 миллиона МСП из 11 отраслей экономики могут рассчитывать на получение безвозмездных грантов на выплату зарплат сотрудникам из расчета 12130 рублей на человека в месяц.

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При этом еще 4,24 миллиона предприятий и индивидуальных предпринимателей выплаты не полагаются.

Среди регионов, предприятия которых могут претендовать на гранты, лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента организаций и индивидуальных предпринимателей), Дагестан (42 процента) и Чукотский автономный округ (40,9 процента).

Самая низкая доля претендентов на выплаты в Москве (20,3 процента МСП), Ингушетии (22,2 процента) и Санкт-Петербурге (22,7 процента).

О праве малого и среднего бизнеса на безвозмездные гранты для выплаты зарплаты сотрудникам в середине апреля в своем обращении объявил президент Владимир Путин. Позднее норма была закреплена в указе главы государства. Условием для получения помощи является гарантия сохранения занятости на уровне не меньше 90 процентов от показателей до начала режима самоизоляции.

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