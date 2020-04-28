Российская фигуристка предрекла поражение ученицам Тутберидзе на Олимпиаде

Российская фигуристка Мария Мостенец предрекла поражение ученицам группы Этери Тутберидзе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В Корее и Японии люди могут тренироваться, и это сыграет роль. Уже начинается предолимпийский сезон, и тот график, который есть сейчас, — по сути, отдых, не так должно быть у спортсменок, особенно уровня учениц Тутберидзе. И эти месяцы отдыха могут сыграть злую шутку на Олимпиаде», — посчитала Мостенец.

Фигуристка добавила, что у российских фигуристок появляются соперницы как раз из тех стран, где разрешено тренироваться. По ее мнению, россиянки рискуют остаться без победы на Олимпиаде.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы. Победу одержала Алена Косторная, второе и третье места заняли Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Под руководством тренера занимается и олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова, которая в декабре прошлого года заявила о приостановке карьеры.

Мостенец — ученица спортшколы «Самбо-70», призер Кубка Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!