Украинским чиновникам запретили использовать слово «дефолт»

Министерство финансов Украины составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных коммуникациях на тему государственного долга. Об этом сообщает агенство «Українські Новини».

В список попали слова «дефолт», «технический дефолт», «упадок экономики», «реструктуризация», «отмена национализации Приватбанка», «компромисс с бывшими владельцами Приватбанка», «проблемы с ликвидностью», «рецессия» и некоторые другие.

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В документе рекомендуется не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и другие экономические темы тем, кто официально не уполномочен комментировать эти вопросы. В выступлениях чиновникам рекомендуется использовать лишь официальную информацию. Минфин при этом посоветовал не давать какие-либо прогнозы экономического состояния Украины.

«Невыполнение этих рекомендаций и разглашение информации может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, выпущенных Украиной, существенное увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов в госбюджет Украины и ухудшение суверенного кредитного рейтинга Украины», — говорится в тексте документа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

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