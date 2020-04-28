Сидящие в самоизоляции россияне накупили угля и мангалов

Накануне майских праздников в России в 1,5 раза подскочили продажи товаров для пикников. Несмотря на действующий режим самоизоляции, граждане накупили мангалов и угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру».

По подсчетам, число заказов угля выросло на 139 процентов, мангалов — на 118 процентов, инструментов для барбекю — на 83 процента, шампуров — 66 процентов, грилей и коптилен — на 31 процент. Однако, указывает агентство, в аналогичный период 2019 года спрос на эти категории товаров вырос в три раза.

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Коронавирусом в России заразились более 87 тысяч человек, больше всего — в Москве — свыше 45 тысяч. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что майские праздники россиянам надо пересидеть дома. По ее словам, только так можно будет избежать взрывного распространения инфекции.

Пока столичные власти не видят оснований для того, чтобы снимать ограничительные меры на время майских праздников или после них. В Подмосковье уверены, что продлить действующий режим необходимо до конца праздников. По распоряжению президента, весь апрель в стране объявлен нерабочим, о продлении нерабочих дней в Кремле пока не говорили.

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