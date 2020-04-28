Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто потерял близких», — сказал глава государства.

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Ранее российский лидер обратился к россиянам и заявил, что «расслабляться нельзя». «Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании», — сказал он.

В России, согласно последним данным, за сутки выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране насчитывается более 93 тысяч случаев. С начала пандемии умерло 867 человек, выздоровели более восьми тысяч.

Для борьбы с распространением коронавируса весь апрель был объявлен нерабочим. Нерабочие дни Путин продлил до 11 мая.

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