Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».
«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто потерял близких», — сказал глава государства.
Ранее российский лидер обратился к россиянам и заявил, что «расслабляться нельзя». «Прошу вас, проявите предельную ответственность и осторожность, воздержитесь от походов в гости, к соседям, посиделок в компании», — сказал он.
В России, согласно последним данным, за сутки выявлено более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране насчитывается более 93 тысяч случаев. С начала пандемии умерло 867 человек, выздоровели более восьми тысяч.
Для борьбы с распространением коронавируса весь апрель был объявлен нерабочим. Нерабочие дни Путин продлил до 11 мая.