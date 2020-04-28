Москвича с коронавирусом оштрафовали из-за брата-близнеца

Москвича с коронавирусом оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что его здоровый брат-близнец нарушил карантин, пока он находится дома с родителями. Об этом 28-летний мужчина по имени Антон рассказал «Московскому комсомольцу».

По словам Антона, с 13 апреля он должен находиться дома в течение двух недель, его родители также дали соответствующую расписку как контактные. Анатолий иногда привозил им продукты и лекарства, и в один из дней камеры зафиксировали его при выходе из дома.

Позднее Антон получил постановление об административном правонарушении от Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), в котором сказано, что 19 апреля он посещал общественное место, находясь на двухнедельном карантине. Он добавил, что у его брата в тот день был разовый пропуск, и уточнил, что к постановлению не было приложено никаких фотографий, «только слова».

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Антон обратился в ОАТИ, но там сказали, что ему не могут ничем помочь, так как подобными проблемами занимается филиал в Троицке, и посоветовали либо ехать туда, либо обращаться в суд. Ему также предложили обратиться в электронную приемную ОАТИ, но не уточнили, какие документы нужны.

Ранее жительницу Южно-Сахалинска, находящуюся на карантине, оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, так как она была на 61 процент похожа на девушку, которую на улице засняли камеры. В протоколе женщина написала, что не согласна с обвинениями, и уточнила, что была дома, но суд не принял это во внимание. К делу также не приобщили фотографии с разных ракурсов, ходатайство о переносе даты суда и прошение привлечь мужа и детей в качестве свидетелей. Ей назначили штраф в 15 тысяч рублей, она намерена доказать свою невиновность.

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