Германия проведет церемонию в честь окончания Второй мировой войны в одиночестве

Германия проведет церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в одиночестве: на церемонии возложения венков в Берлине 8 мая не будет приглашенных лиц из других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Отмечается, что в возложении примет участие глава государства, а также канцлер Ангела Меркель.

«Это не будет церемонией в классическом понимании, это будет возложение венков, в котором примут участие высшие представители исполнительной, законодательной и судебной власти страны, трансляция будет идти по телевидению», — отметили в представительстве. Также стало известно, что в акции не будут принимать участие представители иностранных государств.

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Собеседница агентства добавила, что ранее запланированное мероприятие в связи с 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе отменили из-за эпидемии коронавируса.

Также заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила агентству, что российские представители не приглашены на церемонию в Берлине.

16 апреля стало известно о временной отмене и переносе парада Победы 9 мая на Красной площади. Новая дата проведения военного парада пока неизвестна.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.

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