Раскрыты риски заражения коронавирусом от одного инфицированного

Один инфицированный коронавирусом может заразить от двух до четырех человек. Такие риски раскрыл главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, передает ТАСС.

По его словам, это определяется по индексу воспроизводимости и контагиозности. У коронавируса он составляет примерно 2-4 процента, в то время как у сезонного гриппа — 1,5 процента. Это означает, что один больной коронавирусом несет потенциальную опасность для большего числа людей.

Брико также отметил, что распространение коронавируса в России пока не вышло на плато, но в ближайшие дни ситуация может переломиться, так как ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился.

29 апреля опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что плато по заболеваемости коронавирусом в стране будет достигнуто, если до конца нынешней недели продолжат фиксироваться стабильные показатели.

29 апреля число зараженных коронавирусом в России достигло 99 399 человек. За все время эпидемии 10 286 пациентов выздоровели, 972 — скончались.

Процент заразившихся коронавирусом и умерших от пневмонии COVID-19 в России оказался одним из самых низких. В стране инфицированных насчитывается 0,07 процента населения, от пневмонии скончались в несколько раз меньше — 0,0007 процента (на 143,9 миллиона населения).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!