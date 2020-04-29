Процент погибших из-за коронавируса в России оказался одним из самых низких

Процент заразившихся коронавирусом и погибших от пневмонии COVID-19 в России оказался одним из самых низких. Подсчеты опубликовало РИА Новости, опираясь на данные ООН и Университета Джонса Хопкинса.

Россия вошла в десятку стран по числу инфицирований, однако там коронавирусом заразились 0,07 процента населения, от пневмонии погибло в несколько раз меньше — 0,0007 процента (на 143,9 миллиона населения). Соотношение меньше только у Китая — 0,01 процента и 0,0003 процента соответственно (на 1,42 миллиарда населения).

Самое большое соотношение в Испании — около 0,5 процента инфицирований и 0,05 процента смертей на 46,4 миллиона населения. На втором месте Италия: коронавирусом заражены 0,34 процента жителей, скончались 0,05 процента (там 59,2 миллиона населения).

По последним данным, во всем мире 3,1 миллиона зараженных коронавирусом. 217,5 тысячи человек погибли, а 935,6 тысячи вылечились.

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