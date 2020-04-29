Унесший жизни шести детей пожар под Петербургом попал на видео

Видео: ivbg.ru

Пожар в Выборге, в результате которого погибли шесть детей и двое взрослых, попал на видео. Кадры с места тушения опубликовали «Известия».

На записи видно одноэтажное деревянное здание, которое практически полностью уничтожено огнем. На момент съемки крыша и окна полностью сгорели, остались лишь стены.

Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование или нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщил информированный источник «Интерфакс». Собеседник агентства добавил, что, предварительно, основной версией считается человеческий фактор — множественные нарушения жильцами эксплуатации «легко воспламеняемого деревянного строения». Источник добавил, что люди спали и «не имели возможности эвакуироваться».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Пожар на улице Малая Водяная произошел ночью 29 апреля. На данный момент обнаружены тела шести человек. Погибшим детям от одного месяца до восьми лет, семья оценивалась как неблагополучная.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!