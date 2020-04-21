Названа главная причина пожаров в России

Главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Такую причину назвал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, передает РИА Новости.

Вторая причина — неправильное использование печного отопления. Третья — неисправность электроприборов, из-за которой случаются короткие замыкания, перегрузка электропроводов и кабелей и большие переходные сопротивления. Из-за неисправностей происходит 45 процентов пожаров в жилых помещениях, добавил Еникеев.

1 октября 2019 года в России вступил в силу так называемый закон о курении на балконах. Согласно ему, на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и гостиничных номеров запрещено использование открытого огня.

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В декабре 2019 года депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» захотели запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. По их мнению, нынешнее законодательство запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования, но в коммунальном жилье из-за его специфики есть комнаты, которыми могут пользоваться жильцы нескольких комнат — например кухня, коридор, санузел. Депутаты считают, что курение в коммуналках нарушает права на чистых воздух их некурящих жильцов и детей. Эту инициативу поддержал Минздрав.

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