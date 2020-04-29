В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сгоревшим детям — от одного месяца до восьми лет. Семья оценивалась как неблагополучная.

К прибытию пожарных дом горел по всей площади. Сейчас огонь потушен, ведется разбор завалов.

Ранее в МЧС напомнили, что главной причиной пожаров в России являются непотушенные сигареты. Также к трагедиям приводят неправильное использование печного отопления и короткие замыкания из-за неисправных электроприборов.

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