Цены на нефть рванули вверх

На фоне позитивных данных о запасе нефти в американских хранилищах цены на нефть в среду, 29 апреля, рванули вверх, показав рост в пределах 10-25 процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:52 по московскому времени стоимость барреля Brent с поставкой в июне достигла 22,56 доллара (плюс 10,6 процента с начала торгов), а барреля WTI — 15,4 доллара (плюс 24,7 процента).

Участники торгов ожидают, что Министерство энергетики США позднее объявит о повышении запасов нефти в стране на 10,6 миллиона баррелей за неделю. В прошлый раз рост составил 15 миллионов баррелей.

Также повышение котировок связано с тем, что крупнейшие мировые фонды продали все июньские контракты на поставку сырья, поэтому избытка предложения данной бумаги на рынке больше нет. Однако в перспективе эта ситуация означает, что аналитики фондов ожидают обвала июньских фьючерсов в зону около нуля, как это произошло с майскими контрактами.

Ранее стало известно, что продавцы нефти начали использовать для ее хранения не только очень большие нефтяные танкеры (very large crude carriers, VLCC), которые почти все зафрахтованы, но и суда поменьше.

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