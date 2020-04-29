Беременная женщина спасла змею от смерти и прославилась

Видео: arizonasfamily / Facebook

На севере американского штата Аризона беременная женщина убрала змею с проезжей части и спасла ее от смерти. Этот поступок, освещенный местной телестанцией KTVK, прославил ее в сети.

Тауни Рауч (Tawney Rauch) ехала на машине из продуктового магазина домой, когда увидела на дороге береговую гоферовую змею 1,8 метра в длину. «Я таких больших змей давно не встречала», — прокомментировала она. Американка вышла из автомобиля, чтобы сфотографировать пресмыкающееся. Тогда она подумала, что другие водители могут не заметить рептилию и случайно раздавить ее.

Рауч решила спасти змею. Она сняла с ноги сандалию и с помощью нее взяла пресмыкающееся в руки. Вместе с мужем они довезли рептилию до дома, после чего отнесли ее в дикую природу и выпустили на волю. Рауч рассказала, что она выросла в штате Монтана, где много узнала о береговых гоферовых змеях и других пресмыкающихся.

«Это прекрасные змейки, — отметила она. — Думаю, люди должны больше узнавать о дикой природе и ее обитателях. Мы можем помогать им гораздо чаще, чем мы думаем».

Видео, на котором Рауч спасает змею, обрело большую популярность в сети. Пользователи сети восхитились ее добрым поступком и проявленной храбростью.

Береговая гоферовая змея — вид змей из семейства ужеобразных, обитающий в Северной Америке. Способны достигать 2,1 метра в длину. При опасности испускают свистящие и шипящие звуки, раздувают тело и принимают позу атаки гадюки. Вместо укуса представители этого вида наносят противнику удар головой. При этом они вибрируют хвостом, подражая гремучим змеям.

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