Беременную женщину спасли от четырехметровой кобры

В таиландском городе Пхаттхалунг к беременной женщине приползла четырехметровая королевская кобра. Будущую мать спас ее сосед, сообщает сайт Newsflare.

24-летняя Нонг Танвапанич (Nong Tanwapanich) заметила огромную змею во дворе собственного дома. Ее крики услышал сосед и прибежал на помощь. Он вызвал спасателей, но не стал дожидаться их приезда. «Змея пугала меня, — объяснил мужчина позднее. — Она была большой и опасной, поэтому я решил изловить ее сам».

К приезду спасателей кобра была поймана и привязана к каучуковому дереву. Посмотреть на пресмыкающееся пришли окрестные жители и деревенский старейшина. «Когда я был маленьким, мне говорили, что если королевская кобра навещает дом, где есть беременная женщина, это значит, что она оберегает младенца», — рассказал он.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно другими видами змей. Могут обходиться без еды до трех месяцев .

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