Институт «Стрелка» запустил подкасты с лекциями архитекторов и урбанистов

Институт «Стрелка» запускает подкаст с лекциями архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«Стрелка» представляет подкастинговый канал, объединяющий лучшие выступления преподавателей и приглашенных спикеров за 10 лет работы Института вместе с актуальными темами текущего момента. Новые выпуски публикуются раз в неделю на всех основных площадках, включая сервисы от Google, «Яндекса», «Вконтакте» и Apple.

Strelka Podcast познакомит с ключевыми фрагментами лекций и дискуссий публичной программы Института, а также отрывками из книг Strelka Press и вебинаров новой онлайн-серии Strelka 2020 Live. Среди спикеров ближайших выпусков: глава VR-приложений Google Андрей Дороничев, профессор антропологии миграций в Оксфорде Даце Дзеновска, экономист Марк Левин, ландшафтный архитектор Алена Панова, художник Анатолий Осмоловский и многие другие.

Пилотный выпуск Strelka Podcast посвящен глобальному потеплению: гляциолог Алексей Екайкин рассказывает, откуда климатологи берут данные для исследований, какой уровень углекислого газа и метана в атмосфере считается критическим и как на температуру влияют вулканы и антропогенный фактор. Следующими темами станут городская антропология, озеленение пространства вокруг дома, экономика семейной жизни, историческое наследие, благоустройство глазами архитектора, основы комфортной жилой застройки и вода в городе на примере Москвы-реки. В ближайшем будущем у Института также появится англоязычный подкаст.

Отдельное шоу посвящено программе профессионального развития Архитекторы.рф. Здесь представлены лекции про комплексное городское развитие от архитекторов, авторов современных нормативных документов, преподавателей, социологов и других специалистов. В первых выпусках спикеры разбирают, почему жилые дома не должны превышать девять этажей, что не так с микрорайонной застройкой и как аналогии с серфингом и реставрацией картин могут помочь в проектном мышлении.

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