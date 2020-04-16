Институт «Стрелка» запустил новую образовательную программу

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве запустил новую образовательную программу Strelka 2020 Live. В нее войдут онлайн-лекции, дистанционные воркшопы, вебинары, лекции-перформансы, экскурсии в Google Maps и ридинг-группы. Также запланированы онлайн-хакатон, создание коллективного виртуального панно и другие экспериментальные форматы. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В фокусе Strelka 2020 Live — технологические, антропогенные, экономические и культурологические факторы развития современного общества, составляющие новую картину мира. Темами программы станут последствия геоинженерии, сравнительная планетология, сценарии будущего, теория и практика техно-семиотики, перформативный дизайн, ксенофеминизм и многое другое.

Одну из первых лекций в рамках Strelka 2020 Live прочитает Саша Самошина — заместитель директора Jet Propulsion Lab в NASA. Она пройдет 5 мая и будет посвящена проектированию космических кораблей и поселений на Марсе. Лекторами Strelka 2020 Live станут Фрида Эскобедо, вошедшая в топ-30 самых влиятельных архитекторов Лондона по версии издания ArchDaily, Ипполито Пестеллини Лапарелли — куратор павильона России на 17-й Венецианской биеннале, The Rodina — нидерландская студия, работающая на стыке графического дизайна и перформанса, Шон Монахан — соавтор понятия «нормкор» и манифеста GenExit, Ирма Бум — одна из самых известных книжных дизайнеров в мире, Дианн Бауэр — участница феминистского коллектива Laboria Cuboniks и соавтор манифеста ксенофеминизма, а также Саша Алексеева — исследовательница гендера и основательница Высшей школы равноправия.

Программа «Архитекторы.рф» продолжится в диджитал-формате — с апреля по июнь присоединиться к участникам и послушать 9 тематических лекций смогут все желающие. «Городские практики. Онлайн» стартуют 21 апреля с вебинарами для специалистов в сфере комплексного развития городов и активных горожан для всех регионов России. Эксперты КБ Стрелка расскажут, как изменилось понятие устойчивости после пандемии, и проведут практикум по использованию геоданных в комплексном анализе территории.

С 12 по 14 июня состоится urban tech хакатон для молодых команд и специалистов в области цифровых решений для городов. Эксперты КБ Стрелка предложат его участникам разработать прототип решения и представить его экспертам в режиме реального времени.

С 8 по 10 июля в третий раз пройдет конференция «Архитектор будущего». Главной темой станут «новые отношения». О том, как в обновленных условиях архитекторы могут выстраивать коммуникацию друг с другом и с теми, кто влияет на облик городов, приглашенные эксперты будут размышлять на лекциях, дискуссиях и воркшопах, которые в этом году перейдут в диджитал-формат.

В августе пройдет ежегодный симпозиум «Другие миры», курируемый спекулятивным архитектором и режиссером Лиамом Янгом и посвященный вымышленным вселенным и игровому сторителлингу от ведущих концепт-дизайнеров, художников и сценаристов Голливуда.

22 августа «Стрелка» проведет совместно с изданием «Афиша Daily» Summit Z8. Главные герои саммита — представители поколения зумеров — поделятся своим видением будущего развития 8 актуальных направлений: музыки, кино, еды, политики, культуры, технологий, медиа и моды. Также на лето запланирован пятый, юбилейный Strelka Film Festival by Okko, в рамках которого покажут 10 российских и московских премьер актуального художественного кино.

Дополнительно в рамках публичной программы «Стрелка» открывает open call и предлагает российским спикерам поразмышлять о будущем городов, новых социальных моделях и судьбе креативного класса в эпоху неопределенности. Лучшие идеи для выступлений будут реализованы в ходе Strelka 2020 Live. Подать заявку можно до 15 июня.

«Сегодня уникальное время. Это дает нам возможность пересмотреть привычные форматы и дополнить программу новыми. Кроме того, "Стрелке" как исследовательской лаборатории фантастически интересно изучить и осмыслить то, что сейчас происходит с городами и странами. Мы продолжим заниматься этим в онлайне и, конечно, будем очень рады снова видеть всех в нашем дворе, как только это станет возможным. А пока оставайтесь дома, будьте здоровы и продолжайте поддерживать и вдохновлять друг друга», — говорит директор «Стрелки» Варвара Мельникова.

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