Глава Минстроя открыл второй поток образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев открыл первый образовательный модуль второго потока программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. На открытии присутствовали 101 финалист из 58 регионов России, прошедших конкурсный отбор, — практикующие архитекторы, урбанисты и градостроители, представители сферы государственного и муниципального управления.

АРХИТЕКТОРЫ.РФ реализуется агентством ДОМ.РФ по поручению президента России Владимира Путина, при поддержке правительства в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В мероприятии также приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова.

«Сегодня начинается первый модуль. Если оценивать эффективность проведенной за год работы, она прекрасно видна в количестве поданных на программу заявок. В прошлом году их было 1370, в этом — 3334. Все мы хотим, чтобы наши города и поселки были красивыми и благоустроенными. Многое зависит от наличия финансовых ресурсов, но важнее — кто и как будет реализовывать проекты благоустройства на практике. Программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ позволяет сформировать базу креативных, талантливых и профессиональных архитекторов и урбанистов, готовых менять облик наших населенных пунктов. Уверен, обучение поможет слушателям получить определенные компетенции, завести полезные знакомства, начать общаться между собой, обмениваться лучшими практиками, которые есть и у нас в стране, и за рубежом», — сказал Владимир Якушев.

Первый этап обучения пройдет с 9 по 14 декабря 2019 года. Его участников ждут лекции от ведущих экспертов, тренинги и мастер-классы, нацеленные на развитие навыков публичной презентации, командной̆ работы, генерации идей и их решений. Преподавателями первого модуля станут архитекторы Сергей Чобан и Юрий Григорян, представители голландского бюро Mei Architects и датского бюро Juul | Frost Arkitekte, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, профессор факультета городского и регионального развития ВШУ Эдуард Трутнев и многие другие. Во время первого этапа участники сформулируют темы своих проектов, которые представят на заключительном модуле программы в мае 2020 года.

«АРХИТЕКТОРЫ.РФ — это больше, чем образовательная программа. Мы не только формируем кадровый резерв для достижения результатов нацпроекта «Жилье и городская среда», но и создаем новое профессиональное сообщество. Выпускники первого потока регулярно встречаются друг с другом и обмениваются опытом. И, главное, — их объединяет стремление развивать комфортную среду в российских городах. Обещаем, что программа будет интересной и уверены, что многие из второго потока программы, как и первые выпускники, будут востребованы на руководящих должностях в муниципальных образованиях, а кто-то даже откроет свое дело», — отметил Александр Плутник.

«При отборе участников мы уделили особое внимание тем, у кого есть опыт, запрос на новые знания и обязательно — на обмен экспертизой. Программа этого года преемственна программе первого, и мы надеемся, что укрепление складывающегося благодаря АРХИТЕКТОРЫ.РФ сообщества единомышленников станет катализатором качественных изменений в развитии городов», — прокомментировала Варвара Мельникова.

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