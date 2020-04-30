Главу российского отдела полиции заподозрили в избиении задержанного в туалете

Начальника отдела полиции «Восход» в Казани подполковника Ильдара Вафина заподозрили в избиении задержанного в туалете. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Он находится под домашним арестом. Полицейский явился в Следственный комитет только после объявления его в розыск.

Инцидент произошел вечером 18 марта 2020 года в туалете отдела полиции. По данным следствия, Вафин, выражаясь нецензурными словами, нанес задержанному множественные удары по лицу, щекам и голове, заставляя его дать признательные показания.

Факт противоправных действий руководителя одного из отделов полиции Казани выявили сотрудники собственной безопасности МВД Татарстана, заявили «Ленте.ру» в ведомстве.

«Установлено, что сотрудник полиции оскорблял и оказывал психологическое давление на подозреваемого в совершении мошенничества. По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — сообщил собеседник издания.

Вафин проработал в системе МВД 21 год.

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