Подполковника МВД отдали под суд за избитого и оплеванного задержанного

В Казани бывшего начальника отдела полиции «Восход» подполковника Ильдара Вафина обвинили в превышении должностных полномочий за избиение и плевок в задержанного. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 18 марта 2020 года в отдел, во главе которого стоял 38-летний Вафин, пригласили подозреваемого в серии преступлений для проведения следственных действий, которые на деле превратились в выбивание признательных показаний. Подполковник завел мужчину в служебный туалет и стал наносить удары по лицу и голове, ударил коленом в пах и плюнул в лицо.

Уголовное дело Вафина направлено в суд. Свою вину экс-полицейский не признал.

30 апреля сообщалось, что по данному факту провели служебную проверку, по результатам которой полицейский был уволен из органов. Уточнялось, что Вафин проработал в системе МВД 21 год.