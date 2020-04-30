Укравший детей у бывшей жены хоккеист сборной России подал на нее в суд

Бывшая жена российского хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Никиты Зайцева Маргарита Готовцева в Instagram рассказала, что спортсмен подал на нее в суд.

Готовцева заявила, что была вызвана на допрос в связи с уголовным делом, касающимся кражи ценностей из дома, где она, будучи в браке, проживала с детьми. «До какой степени абсурдности может еще дойти эта ситуация? Мне по-прежнему не дают видеться с детьми — уже шестой месяц. Ты готов пойти на все, чтобы меня растоптать? За что?» — задалась вопросом она.

В ноябре Зайцев забрал у бывшей супруги двух дочерей. На видео компания из трех человек, в которой были сам хоккеист, его отец и друг, дождались появления женщины на улице и отняли у нее детей. Маргарита подала на спортсмена заявление в полицию.

Хоккеист женился в 2015 году. В браке у пары родились две дочери. В 2019 году стало известно об их расставании.

Защитник выступает в НХЛ с 2016 года. Со сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира.

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