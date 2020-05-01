Роналду посчитали причастным к слухам о повторном заражении одноклубника вирусом

Нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду посчитали причастным к распространению слухов о повторном заражении коронавирусом одноклубника Пауло Дибалы. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Роналду, находящийся на карантине на Мадейре вместе с семьей, не хочет возвращаться в Италию. Чтобы остаться на родине, футболист дезинформирует СМИ о новых положительных результатах тестов Дибалы на COVID-19.

29 апреля появилась информация о том, что переболевший коронавирусом Дибала снова оказался зараженным. Первый раз COVID-19 обнаружили у Дибалы 21 марта, в первой половине апреля аргентинец сдал два отрицательных теста, а четвертый тест футболиста якобы оказался положительным. Позднее девушка форварда опровергла эту информацию.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. Пауза наступила в том числе и в чемпионате Италии.

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