Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала снова оказался зараженным коронавирусом. Об этом сообщает Football Italia.

Анализ был четвертым по счету. Первый раз COVID-19 обнаружили у футболиста 21 марта, затем в первой половине апреля аргентинец сдал два отрицательных теста. Следующим шагом для игрока будет сдача крови на наличие антител к вирусу.

В конце марта Дибала рассказывал о тяжелом течении болезни. По словам футболиста, он с трудом дышал и чувствовал боль в мышцах, однако пошел на поправку и вылечился.

Дибала — самый дорогой футболист чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 72 миллиона евро.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Италии число инфицированных составляет почти 200 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 26 тысяч.

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